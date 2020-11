Besmettingspiek tweede golf lijkt achter de rug in Nederland, regering overweegt nieuwe maatregelen om aantal nieuwe gevallen nog sneller omlaag te krijgen

De afgelopen 24 uur zijn er 8.306 nieuwe positieve coronatests geregistreerd in Nederland. Dat zijn er 430 minder dan gisteren en daarmee is het aantal geregistreerde besmettingen voor de derde dag op rij gedaald bij onze noorderburen. In de ziekenhuizen is van een afvlakking echter nog geen sprake: opnieuw liggen daar tientallen extra coronapatiënten. De Nederlandse regering overweegt intussen nieuwe coronamaatregelen die het aantal nieuwe besmettingen sneller omlaag moeten krijgen dan nu het geval is.

De daling in het aantal positieve tests werd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al min of meer voorspeld. Vrijdag, de dag waarop achteraf bezien met 11.107 nieuwe gevallen de meeste besmettingen gemeld werden in Nederland, noemde een woordvoerder de ontwikkelingen al ‘hoopvol’. Inmiddels ligt het aantal besmettingen op dagbasis bijna 3.000 stuks lager.



De gemeente Rotterdam is met ruim 500 besmettingen koploper, gevolgd door Amsterdam (322), Den Haag (272), Utrecht (188), Tilburg (172) en Breda (163).

Ook op de iets langere termijn is een lichte kentering waarneembaar. Het zevendaags gemiddelde van het aantal besmettingen is voor de tweede dag op rij gedaald in Nederland. Dat lag eergisteren boven de 10.000, nu zijn het er 500 minder. Het is de eerste keer sinds de opkomst van de tweede golf dat het aantal gemelde besmettingen drie dagen achter elkaar daalt.

Ziekenhuizen drukker

In de ziekenhuizen is de kentering helaas nog niet zichtbaar. Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten bedraagt 2.545, dat zijn er 52 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Die stijging vond vooral plaats op de Nederlandse verpleegafdelingen, waar inmiddels bijna 2.000 mensen met corona liggen. Op de intensive care-afdelingen liggen 587 coronapatiënten, vier meer dan gisteren.

Nieuwe maatregelen?

De Nederlandse regering overweegt nieuwe coronamaatregelen die de groepsgrootte moeten beperken, zoals het tijdelijk sluiten van musea, theaters en bioscopen. Ook andere gelegenheden waar veel mensen bij elkaar komen liggen op tafel, zoals pretparken, dierentuinen maar ook sportscholen. Dat zeggen ingewijden naar aanleiding van van berichtgeving door onder meer de krant De Telegraaf. Alles wat ertoe kan leiden om groepen mensen en reisbewegingen te beperken, wordt bekeken, zeggen insiders.

Over nieuwe of aan te scherpen maatregelen is nog geen overeenstemming. Dinsdag neemt de Nederlandse bewindsploeg een besluit en volgt een persconferentie. Met eventuele stevigere maatregelen wil de regering het aantal nieuwe besmettingen sneller omlaag krijgen dan nu het geval is. Zorgminister Hugo de Jonge zei vorige week dat de nu geldende maatregelen, zoals de gesloten horeca, tot in december zullen duren. Maar dat was nog geen regeringsbesluit.

Volledig scherm De Nederlandse premier Mark Rutte arriveert voor overleg tussen ministers en deskundigen over het coronavirus. © ANP

Kerstvakantie

Maandagavond overleggen de 25 veiligheidsregio’s nog met Justitieminister Ferd Grapperhaus over de situatie. Zondag overlegde een groot deel van de regering met topman Jaap van Dissel van het RVIM over de ontwikkelingen. Er werd intensief gesproken over de sociale, economische en medische belangen die samenhangen met de coronamaatregelen.

Duidelijk is volgens een bron wel dat er een negatief reisadvies komt voor de kerstvakantie. Begin dit jaar raakten mensen besmet tijdens vakanties naar sneeuwgebieden in Italië en Oostenrijk, waarna het virus zich in landen als Nederland en België verspreidde.