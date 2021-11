Besmettingscijfers in Europa blijven stijgen: vier landen breken alle records

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Europa blijft toenemen. Ons continent is opnieuw het epicentrum van de pandemie en ziet het aantal gevallen elke week met twee miljoen toenemen. Vier landen breken alle records.

Tot voor kort stond het record van hoogste aantal nieuwe bevestigde besmettingen per miljoen inwoners per dag in de Europese Unie op naam van ons land. Op 30 oktober 2020 tekenden we gemiddeld 1.530 nieuwe gevallen op. Vier landen zijn daar de afgelopen dagen vlot boven gegaan.

Slovakije voert de lijst aan. Maandag werden daar gemiddeld 1.851 nieuwe bevestigde besmettingen per miljoen inwoners geregistreerd. Dat waren er nooit meer in een land van de EU. Omdat de ziekenhuizen onder druk komen te staan, kondigde premier Eduard Heger een lockdown af voor niet-gevaccineerden. Die is maandag van start gegaan en zal drie weken duren. Alleen gevaccineerde en van corona genezen mensen mogen nog naar restaurants, niet-essentiële winkels en publieke bijeenkomsten. Slovakije heeft met amper 43 procent volledig gevaccineerden één van de laagste vaccinatiegraden van de Europese Unie.

Lockdown

Ook Tsjechië (1.625), Oostenrijk (1.562) en Slovenië (1.607 op 10 november) gingen al over de kaap van 1.530 nieuwe gevallen, net als dwergstaat Liechtenstein (1.658). Ook hier volgden maatregelen. Oostenrijk is sinds maandag in lockdown en Tsjechië legde beperkingen op aan niet-gevaccineerden. Door de snelle verspreiding van het virus neemt de druk op de ziekenhuizen in Tsjechië toe, zeker in het oosten van het land. Alleen wie gevaccineerd is of genezen van Covid-19, mag nog op restaurant, hotel en naar de kapper. In Tsjechië is amper 58 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, in Oostenrijk gaat het om 65 procent.

Hoe het komt dat het zo slecht gaat in Europa in vergelijking met de rest van de wereld? Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt): “De cijfers fluctueren de hele tijd doorheen de wereld. In landen als Brazilië — waar zich eerder nog drama’s afspeelden — is het nu lente, terwijl wij richting winter gaan. Zij genieten dus van een positief seizoenseffect. De VS hadden het probleem dat wij nu hebben in Europa eind augustus en begin september. Intensieve zorg in staten zoals Alabama zat op 110 procent van de bedden. Zeker in staten met een lage vaccinatiegraad werd de helft of meer van de bedden ingenomen door Covid-patiënten.”

Kosovo

Ook Europa kende de afgelopen maanden al coronagolven. “Neem bijvoorbeeld Kosovo”, gaat Molenberghs verder. “Daar is de incidentie nu 8 gevallen per 100.000 inwoners per veertien dagen. Maar dat land heeft afgelopen zomer een verschrikkelijke golf gehad, onder meer omdat het toerisme er ongebreideld werd toegelaten. Er keerde ook een grote diaspora terug. En het nachtleven was gewoon open. Toen had het land een incidentie van 1.600, met een zeer zware hospitalisatie- en dodentol. Dat is nu weer opgeklaard.”

Volledig scherm Normaal gezien is het over de koppen lopen op deze kerstmarkt in Wenen. Nu is er nauwelijks iemand te bespeuren door de lockdown in Oostenrijk. © AFP

Dat verregaande maatregelen helpen, blijkt uit wat we zien in landen die enkele weken geleden de hoogste besmettingscijfers van de EU hadden: Estland, Letland en Litouwen, maar ook Bulgarije en Roemenië. “In Bulgarije gaat het nog altijd niet geweldig, maar Roemenië zit nu op een incidentie van 292", aldus Molenberghs. “In Letland bedraagt de incidentie nu 766, maar de ziekenhuizen zullen nog een hele tijd vol liggen. Er zijn ook veel mensen overleden die niet hadden moeten sterven, als de zorg het had aangekund. Zeker in landen met een lage vaccinatiegraad en weinig maatregelen of maatregelen die niet goed worden opgevolgd — zoals in Griekenland — zie je dat het virus zeer snel door de populatie brandt, met op korte termijn veel schade.”

Quote Oostenrijk is een op hol geslagen trein Biostatisticus Geert Molenberghs , KU Leuven/UHasselt

Intussen bereidt de coronagolf uit naar het westen van Europa. “Oostenrijk is een op hol geslagen trein”, aldus Molenberghs. “De incidentie stijgt er met honderden eenheden per dag. Ze zitten volgens mijn recentste cijfers op 1.910. Wij zitten intussen op 1.548 en Nederland op 1.409. Maar zoals het nu gaat, zal Nederland ons vandaag of morgen vlotjes inhalen. Duitsland heeft een incidentie van 725. Dat lijkt veel minder, maar het is een kwestie van dagen voor het daar ook de pan uit swingt. Ook Frankrijk is weer vertrokken.”

Een interessante case is Portugal. Vorige week zat de incidentie er nog onder de 100, maar nu is dat al gestegen tot 250. “Ook daar gaat het dus snel", aldus de biostatisticus. “We zullen zien wat het effect is op hospitalisaties en mortaliteit, want Portugal heeft de beste vaccinatiegraad ter wereld.”

Volledig scherm In Lissabon is de kerstmarkt gewoon open. © EPA

Portugal is niet het enige land dat het tot nu toe relatief goed deed. Ook Spanje en Italië hebben de jongste maanden vrij goede cijfers. Kunnen zij ontsnappen aan de nieuwe golf? “Het lijkt erop dat het intussen overal aan de gang is”, aldus nog Molenberghs. “Italië heeft tot nu toe een goed parcours gereden, maar heeft één achilleshiel: de vaccinatiegraad is er niet zo hoog. Delta is ongelofelijk besmettelijk. Als het virus weer voet aan wal krijgt, heb je maar één mogelijkheid: strenge maatregelen nemen.”

