Besmettingscijfers gaan in flink deel van Europa goede kant uit: alleen hier stijgen ze nog

De piek van de recentste coronagolf in België lijkt achter ons te liggen. Ook op heel wat andere plaatsen in Europa is er goed nieuws te melden en lijken de besmettingscijfers te stabiliseren of zelfs terug te vallen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Een overzicht.

Slovakije voert al drie weken de lijst van het hoogste aantal besmettingen in de Europese Unie aan. Op 26 november bereikten de besmettingscijfers er een piek, met gemiddeld 2.078 nieuwe bevestigde gevallen per miljoen inwoners per dag. Geen enkel ander land in de EU haalde ooit dergelijke cijfers.

Intussen zijn de besmettingscijfers er weer onder de kaap van de 2.000 gezakt. Gisteren zaten ze op 1.940. De Slovaakse regering nam vorige maand dan ook strenge maatregelen om het tij te keren. Eerst ging ze voor een lockdown van de niet-gevaccineerden, maar dat werd op 25 november een algehele lockdown van twee weken. Onder meer restaurants en niet-essentiële winkels moesten sluiten. Scholen konden openblijven, op voorwaarde dat er regelmatig werd getest. Komende vrijdag mogen de winkels weer open, maar wie niet gevaccineerd is of hersteld van een coronabesmetting, mag alleen in de essentiële winkels binnen. Scholen schakelen vanaf maandag wel weer grotendeels over op afstandsonderwijs.

De maatregelen waren geen overbodige luxe. Het zorgsysteem stond zwaar onder druk en qua vaccinatiegraad is Slovakije bij de slechtste leerlingen van Europa. Maar 43 procent van de bevolking is er volledig gevaccineerd.

Volledig scherm De kerstmarkt in het Slovaakse Bratislava is dicht door de lockdown. © EPA

Ook de andere landen in de top vijf met de hoogste besmettingscijfers zien hun curves stabiliseren of weer zachtjes zakken. Het gaat respectievelijk om Tsjechië, dwergstaat Liechtenstein, België en Nederland. België is daarmee een plaats omlaag gegaan, van de derde naar de vierde plek.

Al deze landen namen maatregelen om de cijfers om te buigen. Tsjechië - waar maar 59 procent van de inwoners volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus - kondigde op 25 november voor dertig dagen de noodtoestand af. Vanaf de dag erna moest de horeca dicht tussen 22 en 5 uur. Alcohol drinken op straat en op kerstmarkten werd verboden en bij grote evenementen zoals voetbalwedstrijden waren nog maximaal 1.000 gevaccineerde of genezen bezoekers welkom. Bij andere bijeenkomsten hooguit honderd.

‘Avondlockdown’

Ook België en Nederland scherpten de regels aan. In ons land gebeurde dat drie keer in drie weken tijd. In Nederland gingen ze met de regels verder dan bij ons. Sinds 28 november is er een ‘avondlockdown’ van kracht. Horeca, winkels, bioscopen, theaters, wellnesscentra, pretparken, sportlocaties én evenementen moeten de deuren sluiten tussen 17 uur en 5 uur ‘s ochtends. Een uitzondering geldt voor supermarkten en drogisterijen, die mogen tot 20 uur openblijven. Thuis mag je ook niet meer dan vier personen per dag meer ontvangen.

Volledig scherm Uit eten gaan kan in Nederland op dit moment alleen overdag. De horeca moet dicht om 17 uur. De huidige maatregelen gelden al zeker tot 19 december. © ANP

De landen die dit najaar als eerste hun cijfers zagen pieken - denk aan Estland, Letland, Litouwen, Roemenië en Bulgarije - zagen na het nemen van strenge maatregelen hun besmettingscijfers op een indrukwekkende manier omlaag gaan. Roemenië heeft vandaag zelfs de laagste besmettingscijfers van heel de Europese Unie.

Maar het gaat niet overal even goed. De landen die tot nu toe gespaard leken te blijven van opnieuw stijgende besmettingscijfers, zien hun curves plots de hoogte in gaan. Ierland en Denemarken hebben op dit moment de slechtste papieren, maar ook Noorwegen, Frankrijk en Luxemburg doen het niet goed. In het zuiden zien we dezelfde tendens in Portugal, Spanje en Italië, in het noorden in Zweden en Finland.

Lopen zij het risico om ook nog op cijfers uit te komen die Oost- en West-Europa gekend hebben? “Dat is niet te voorspellen", aldus biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt). “Dat hangt helemaal af van hoe snel en hoe fel ze zelf ingrijpen. Er zijn geen a priori’s in de zin dat de cijfers bijvoorbeeld altijd zouden stijgen tot ze op pakweg 1.500 of 2.000 zitten en dat iedereen er gewoon door moet.”

Volledig scherm Biostatisticus Geert Molenberghs. © Joel Hoylaerts/Photo News

Dat de besmettingsgolven in de Europese landen min of meer simultaan omhoog en omlaag zouden gaan, is overigens een verkeerde perceptie, volgens Molenberghs. “Helemaal simultaan loopt het niet. Je ziet wel dat buurlanden soms wat dezelfde trend volgen, maar dat mogen we ook niet overdrijven. Kijk bijvoorbeeld naar Luxemburg, waar de cijfers momenteel stijgen, terwijl ze bij ons dalen. Je ziet vaak wat vertraging. Oost- en Centraal Europa waren een goede maand gelden het epicentrum van de crisis. Ze hadden toen zeer hoge cijfers, maar die zijn intussen omlaag gekomen. Zij zijn ons eigenlijk voorgegaan. Kosovo heeft dat deze zomer gehad. Daar steeg de incidentie tot ongeveer 1.700. Vandaag zit dat land op een incidentie van 7.”

Niet elk land kent ook evenveel golven. “Wij zitten in de vierde golf, maar Spanje is bijvoorbeeld al aan de vijfde toe. Tsjechië heeft dan weer twee golven gekend tussen onze tweede en derde golf in. Wij hebben toen een - weliswaar hoog - plateau vastgehouden van december tot maart, terwijl Tsjechië twee keer een golf meemaakte. De omstandigheden waren soortgelijk, maar in Tsjechië heeft men op het moment dat de cijfers begonnen te dalen, de maatregelen gelost. En dan krijg je zogenaamde ‘twin peaks’ en dan ‘tripple peaks’.”

Brandversneller

Golven zijn sowieso altijd een effect van een combinatie van factoren, zoals lokaal beleid, vaccinatiegraad en de manier waarop contactgedrag wordt opgevolgd. Ook klimaat en seizoen spelen een rol, maar soms op een heel verschillende manier. “Enkele zuidelijke landen zoals Spanje en Portugal hebben bijvoorbeeld een vakantie-effect gevoeld en kregen in tegenstelling tot ons af te rekenen met behoorlijke zomergolven in juni en juli”, aldus Molenberghs, “Bij ons zien we dan weer een effect van terugkerende reizigers. Nu is het omgekeerd. Het seizoenseffect werkt bij ons wat als een brandversneller in de winter en een brandvertrager in de zomer.”

