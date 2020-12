Besmettelijkere virusvariant verspreidt zich verder: Verenigd Koninkrijk legt meer Engelse lockdowns op

Zweedse premier in opspraak “omdat hij aan het kerstshop­pen was”

29 december De Zweedse premier is in opspraak geraakt nadat er in de krant ‘Expressen’ foto's verschenen zijn terwijl hij aan het kerstshoppen was in Stockholm. Twee dagen daarvoor had Stefan Löfven net opgeroepen om onder meer winkelcentra te vermijden. Het land weigerde altijd in lockdown te gaan, maar toch gelden ook daar nu strenge maatregelen.