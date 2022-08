Besmettelijke tomatengriep viseert vooral jonge kinderen in India

In India krijgt een nieuwe virale infectie steeds meer voet aan de grond. Het gaat om de tomatengriep, een besmettelijk fenomeen waarbij vooral jonge kinderen pijnlijke rode blaren oplopen. De ziekte werd eerst enkel vastgesteld in de zuidelijke staat Kerala, maar duikt nu ook op bij de buren in Tamil Nadu en in Odisha (meer in het oosten).

Het virus werd voor het eerst vastgesteld op 6 mei in het district Kollam. Op 26 juli waren nog eens 82 kinderen onder de vijf jaar het slachtoffer geworden, weet het medisch tijdschrift ‘The Lancet’. Intussen zijn kinderen tussen 6 en 8 jaar ook geen uitzondering meer.

Wetenschappers proberen nu te achterhalen wat er precies aan de hand is. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar omdat de verspreiding via nauw contact gebeurt. Dat gebeurt concreet bijvoorbeeld via luiers, door vuile oppervlakken aan te raken of door dingen in de mond te stoppen.

Niet levensbedreigend

De infectie is niet levensbedreigend. “Met de vreselijke coronapandemie in het achterhoofd moeten we echter toch voorzichtig blijven. Verdere uitbraken kunnen daarom maar beter vermeden worden”, klinkt het in ‘The Lancet’.

Voor dokters is het een lastige klus om de symptomen te onderscheiden van Covid-19, chikungunya en knokkelkoorts. Die laatste twee ziektes worden veroorzaakt door muggen en komen in het regenseizoen vaak voor in India.

Het valt niet uit te sluiten dat de tomatengriep een nasleep is van chikungunya of knokkelkoorts. “Maar het kan ook om een nieuwe variant van de hand-voet-mondziekte gaan of om tot dusver onbekend virus”, aldus ‘The Lancet’.

“Immuunsysteem verzwakt”

“Ik onderschrijf dat chikingunya en knokkelkoorts kinderen meer kwetsbaar kan maken voor de tomatengriep”, stelt professor Suneela Garg. “Hun immuunsysteem is immers verzwakt. Voorlopig zijn er nog geen gevallen vastgesteld in onze hoofdstad New Delhi. Ik ben er vrij gerust in dat dit geen probleem wordt.”

Het aantal coronagevallen zit de voorbije weken in India gestaag in de lift. Daarnaast maakt ook de varkensgriep weer opmars. “Door corona hadden we er even minder last van, maar in de grote steden maakt de varkensgriep een comeback. Testen zijn ook duur, waardoor we niet echt een beeld hebben van de daadwerkelijke omvang”, besluit professor Dileep Mavalankar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.