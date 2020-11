Besmette Britse vrouw in coma brengt tweeling ter wereld

Fransman die zijn echtgenote vermoordde, zakt in elkaar in assisen­zaal

9:46 Frankrijk is momenteel in de ban van de zaak-Daval. Vandaag waren alle ogen in de assisenzaal gericht op Jonathann Daval (36), de man die in 2017 zijn echtgenote Alexia Daval (29) vermoordde. Jonathann, die eerder tegen zijn advocaat had gezegd dat hij de waarheid zou vertellen, zakte deze avond in elkaar in de assisenzaal. De zitting wordt donderdag om 9 uur hervat.