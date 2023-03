“Besluit over eventuele aanklacht Trump niet voor eind april”

Besluit over eventuele aanklacht tegen Trump waarschijn­lijk pas voor volgende week

Een besluit over de vervolging van de Amerikaanse oud-president Donald Trump in de zaak rond zwijggeld voor een pornoster, is nog steeds niet in zicht. Meerdere Amerikaanse media schrijven, op basis van anonieme bronnen, dat de stemming van de speciale jury die zich over de zaak moet buigen vandaag/donderdag niet gepland staat. Sommige Amerikaanse media denken dat die op maandag zal plaatsvinden.