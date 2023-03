Besluit over eventuele aanklacht tegen Trump waarschijnlijk pas voor volgende week

Een besluit over de vervolging van de Amerikaanse oud-president Donald Trump in de zaak rond zwijggeld voor een pornoster, is nog steeds niet in zicht. Meerdere Amerikaanse media schrijven, op basis van anonieme bronnen, dat de stemming van de speciale jury die zich over de zaak moet buigen vandaag/donderdag niet gepland staat. Sommige Amerikaanse media denken dat die op maandag zal plaatsvinden.

Procureur Alvin Bragg onderzoekt of Trump zijn boekje te buiten zou zijn gegaan bij het betalen van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoster Stephanie 'Stormy Daniels' Clifford. De betaling, net voor de presidentsverkiezingen van 2016, zou mogelijk een inbreuk vormen op de wetten inzake campagnefinanciering.

Het zou de eerste aanklacht zijn tegen een Amerikaanse (ex)-president. De belangstelling voor de zaak is dan ook enorm. Camerateams vanuit heel de wereld staan opgesteld op de stoep van de New Yorkse strafrechter in Manhattan. Allemaal hopen ze op dramatische beelden van Trump aan de rechtbank.

Volledig scherm Medestanders van Trump buiten aan de rechtbank. © Getty Images via AFP

Vermoedelijk komt het niet zover. Waarschijnlijker is dat Trumps advocatenteam bij effectieve vervolging zal onderhandelen met de aanklager over een ‘gepast’ moment waarop Trump zelf - via de achterdeur - de formaliteiten kan afhandelen. Bij die formaliteiten hoort onder meer het afnemen van vingerafdrukken en het nemen van een politiefoto (‘mugshot’).

Al weet je het nooit zeker met Trump. Sommige bronnen vermoeden net dat hij er zelf een spektakel van zal maken aan de rechtbank, met een mogelijk uitgerekte ‘perp walk’ (voor een dolle persmeute met handboeien begeleid worden). De Republikein en zijn partijgenoten spreken immers over “een ongekende politieke vervolging”. Trump zou in dat verband van het moment gebruik kunnen maken om de “oneerlijke rechtsgang” aan te klagen en zijn achterban op te hitsen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024.

Volledig scherm Tegenstanders van Trump aan het gebouw. © Getty Images via AFP

Naar verwachting van Amerikaanse media valt het besluit over de vervolging van de Amerikaanse oud-president - in tegenstelling tot eerder gedacht - pas volgende week, nadat een speciale jury zich over de zaak heeft gebogen. Die jury moet uiteindelijk de knoop doorhakken over de aanklacht en eventueel een arrestatiebevel.

Ondertussen is de aanklager in New York laaiend op drie Republikeinse parlementariërs die zich met de zaak bemoeiden. Nadat Trump zijn arrestatie had aangekondigd, zouden deze Republikeinen hebben ingegrepen op aandringen van advocaten van de ex-president. Zij zouden vertrouwelijke informatie over het lopende onderzoek hebben opgevraagd, wat een ongekende en onwettige inmenging is, aldus het openbaar ministerie.

Volledig scherm Veel pers aan het gerechtsgebouw. © Getty Images via AFP

KIJK. Het was Trump zelf die vorige week aankondigde dat hij zou opgepakt worden: