“Beslissing over eventuele vervolging Trump pas na Pasen”

School­schut­ter Nashville was in behande­ling voor "emotionele stoornis"

De 28-jarige schutter die op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville zes mensen doodschoot, was in behandeling voor een "emotionele stoornis". Dat heeft de politiechef van Nashville dinsdag gezegd. Audrey Hale identificeerde zich sinds kort als man en noemde zichzelf Aiden. Hij was in het bezit van zeven legaal verkregen vuurwapens die hij verborg in het huis van zijn ouders.