Besix bouwt grootste ‘afval tot energie’-fabriek ter wereld

De Belgische bouwgroep Besix is in Dubai bezig met de bouw van de grootste fabriek ter wereld die afval omzet in energie. Per dag zal er tot 5.000 ton huishoudelijk afval omgezet worden in 200 MW stroom, legde Peter Lembrechts van Besix dinsdag uit tijdens het bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Het gaat om ongeveer de helft van al het afval in Dubai. De fabriek zou in de loop van 2024 klaar moeten zijn.

Jambon bracht dinsdag een bezoek aan de site, waar zo'n 1.000 arbeiders aan de slag zijn. Er wordt 24 uur op 24 gewerkt, ook tijdens de hete zomermaanden. Besix staat in voor de constructiewerken, terwijl het Japanse Hitachi de afvalverbrandingsinstallatie levert. Het project kost zo'n 1,1 miljard dollar (zo’n 950 miljoen euro) in totaal, waarmee het één van de grootste lopende projecten is van de Belgische bouwgroep.

5.000 ton

Besix staat niet alleen in voor de bouw, maar ook voor de uitbating en het onderhoud de volgende 35 jaar. "Daardoor hebben we recurrente inkomsten, wat belangrijk is voor een kapitaalintensieve bouwgroep als Besix", aldus Lembrechts.

Het binnenhalen van het project, een publiek-private samenwerking met Dubai Municipality, nam vele jaren in beslag. Al in 2016 werd een eerste tender uitgeschreven, toen voor de verwerking van 2.000 ton afval per dag. Maar door de hoge kostprijs werd de capaciteit van een nieuwe tender uitgebreid tot 5.000 ton. In 2019 was de financiering rond, een jaar later was er dan een akkoord over de concessie. Maar uiteindelijk duurde het nog tot november 2020 voor kon worden gestart met de bouw.

Stroom voor 130.000 gezinnen

De fabriek zou in 2024 klaar moeten zijn. Dagelijks zullen dan zo'n 900 vrachtwagens huishoudelijk afval leveren, dat in de fabriek wordt verbrand. Daarbij wordt stoom geproduceerd, die via een turbine stroom voor meer dan 130.000 gezinnen opwekt.

Bij het verbrandingsproces komen ook assen en rook vrij. De assen zijn na verwerking herbruikbaar voor bijvoorbeeld wegenbouw of meststof, terwijl de rook wordt gezuiverd naar Europese normen, verzekerde Besix. Op dit moment belandt alle afval van Dubai op stortplaatsen.

Hoogste toren

De Belgische bouwgroep is al meer dan vijftig jaar actief in het Midden-Oosten. Terwijl de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) vroeger enkele jaren achterop hinkten tegenover Europa, wordt die kloof de jongste jaren alsmaar kleiner, luidde het. "Men hanteert een langetermijnvisie en er is steeds meer bereidheid om ook lokaal waarde te creëren, bijvoorbeeld rond groene waterstof, ruimtevaart of voedingstechnologie."

Besix bouwde in de VAE onder meer mee aan de haveninfrastructuur, de internationale luchthaven en aan een aantal themaparken (Legoland, Ferrari World... ) en musea (Guggenheim). Daarnaast is de bouwgroep vooral actief in de bouw van wolkenkrabbers, waaronder de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld. Ook voor de nieuwe hoogste toren, 'Dubai Creek Tower', legden de Belgen al de funderingen. Ze zijn ook kandidaat voor de bouw, maar voorlopig ligt het project stil.

