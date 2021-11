Beschuldigden krijgen het woord op proces over aanslagen Parijs, Abdeslam als eerste aan de beurt

Na de aangrijpende getuigenissen van de overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen in Parijs breekt een nieuwe fase in het proces aan. Zo zullen nu de beschuldigden aan het woord komen, te beginnen met Salah Abdeslam. Hij was de enige overlevende van het commando van de terreurgroep IS dat in november 2015 130 dodelijke slachtoffers en honderden gewonden maakte. Abdeslam riskeert levenslang voor zijn “terroristische misdaden”.

Het speciale hof van assisen zal gedurende vier dagen de veertien aanwezige beschuldigden ondervragen. Zes anderen, waarvan vijf vermoedelijk dood zijn, worden bij afwezigheid berecht. Specifiek zal het gaan over de persoonlijkheid van de beschuldigden en het leven dat ze leidden voor de aanslagen. “Het is een onvermijdelijke en essentiële fase van het proces”, zegt Adrien Sorrentino, een van de advocaten van de verdediging.

“Het was niet persoonlijk”

De eerste beschuldigde die aan het woord zal komen, is de 32-jarige Abdeslam. Sinds het begin van het proces, op 8 september 2021, stelt de Franse Marokkaan uit Sint-Jans-Molenbeek zich voor als “strijder van IS”. Daarmee doorbrak hij zijn stilzwijgen dat hij had volgehouden sinds zijn arrestatie in april 2016, na een klopjacht van vier maanden. “We stellen ons vragen bij de beslissing om het religieuze aspect uit het verhoor over hun levensloop te lichten. Het is een wezenlijk onderdeel van zijn persoonlijkheid”, aldus advocaten Olivia Ronen en Martin Vettes.

Abdeslam mocht al op 15 september - op vraag van assisenvoorzitter Jean-Louis Périès - een “korte” verklaring afleggen, maar deed toen enkele controversiële uitspraken over de aanslagen. “We viseerden Frankrijk, burgers, maar het was niet persoonlijk. (Ex-president) François Hollande kende de risico’s toen hij IS in Syrië aanviel”, klonk het toen. Het hof zal pas in januari zijn rol bij de aanslagen bespreken.

‘Man met het hoedje’

Na Salah Abdeslam is het de beurt aan zijn jeugdvriend Mohamed Abrini, de ‘man met het hoedje’ die verdacht wordt van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. Abrini liet zich nog maar één keer spontaan horen tijdens het proces, toen hij zijn ongenoegen uitte over de veiligheidsmaatregelen van de gendarmes. “Ik heb zin om met mijn vriend (Abdeslam) te praten”, klaagde hij toen.

Tot nu toe uitten slechts twee beschuldigden, Yassine Atar en Farid Kharkhach, hun “medelijden” voor de slachtoffers tijdens de getuigenissen van de burgerlijke partijen.

Volledig scherm Archiefbeeld 13 november 2015: een gewonde vrouw wordt uit de concertzaal Bataclan gevoerd na een schietpartij door het commando van de terreurgroep IS. © AP

