Beschuldigde op proces aanslagen Parijs: “Het lijden van de slachtoffers heeft mijn hart gebroken”

Op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is Adel Haddadi (34) verhoord. De Algerijn reisde samen met twee Irakezen die zich opbliezen aan het Stade de France via de vluchtelingenroute van Syrië naar Europa. Meteen richtte hij zich tot de burgerlijke partijen. “De slachtoffers hebben me diep geraakt. Al hun lijden heeft mijn hart gebroken”, klonk het.

Haddadi was de eerste beschuldigde die vandaag verhoord werd voor het speciale hof van assisen in Parijs. Eerder deze week kwamen al onder meer Salah Abdeslam en Mohamed Abrini aan bod.

In tegenstelling tot de twee Irakezen die zich opbliezen aan het Stade de France werd Haddadi tijdens zijn reis een tijdlang opgesloten omdat hij betrapt werd met een vals paspoort. Uiteindelijk pakte de politie hem op 10 december 2015 op in een vluchtelingenkamp in Salzburg, samen met de Pakistaan Muhammud Usman. Diezelfde Usman was meteen de enige die Haddadi naar eigen zeggen kende van alle beschuldigden op het proces. Uit Haddadi’s verklaringen destijds leidde de politie af dat ze moesten deelnemen aan de aanslagen in Parijs.

Deel van zicht kwijt

Haddadi richtte zich bij zijn verhoor in eerste instantie tot de burgerlijke partijen. Daarna vertelde hij hoe hij opgroeide in Algerije in een gezin met zes broers en één zus. Hij had een gelukkige jeugd, ook al kreeg hij klappen van zijn alcoholverslaafde broer.

Haddadi verloor voor een deel zijn zicht toen diezelfde broer papier in brand stak en in zijn gezicht wierp. Op school volgde hij een opleiding patisserie, maar hij stopte als bakkersknecht omdat hij niet genoeg verdiende. Daarna deed hij verschillende jobs. Eindigen deed hij als keukenhulp en afwasser in een hotel. Hij verkocht ook vogels als bijverdienste, laat de Franse nieuwszender LCI op Twitter weten.

“Nog geen bezoek gekregen”

Haddadi verklaarde dat hij sinds zijn arrestatie in december 2015 nog geen bezoek gekregen heeft in de gevangenis. Zijn familie wist aanvankelijk zelfs niet dat hij in de cel zat. Nu onderhouden ze telefonisch contact. In tegenstelling tot enkele van zijn broers is Haddadi zelf nooit veroordeeld geweest.

Tijdens het verhoor ging het niet over het vertrek van Haddadi naar Syrië in 2015. Volgens de voorzitter van het hof deed hij dat zonder iemand te verwittigen. Dit aspect komt in latere verhoren nog aan bod.