Beschoten en geslagen maar niet verslagen: BLM-demonstranten krijgen 80 miljoen dollar na politiegeweld

Winnie de Poeh-boek leert kinderen uit Texas hoe te reageren op schietpar­tij­en

Schoolkinderen in de Amerikaanse staat Texas krijgen een boek van Winnie de Poeh waarin ze leren “rennen, zich verstoppen en vechten” in het geval dat een schutter het schoolgebouw binnenkomt. Het ‘Stay Safe’-boek is geen officiële productie, maar werd gemaakt door een adviesbureau van de autoriteiten in Houston.