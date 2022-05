Beschikt Oekraïne binnenkort over ‘superwapen’ dat raketten over afstand van 300 kilometer kan afvuren? “Hiermee wordt rode lijn overschreden”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het gesofisticeerde wapen staat al weken bovenaan de Oekraïense wensenlijst om het Russische leger in de Donbas te stoppen. Functionarissen bevestigen nu aan CNN dat de Amerikaanse regering het raketsysteem op korte termijn naar Oekraïne zou kunnen sturen. De aankondiging volgt mogelijk volgende week al, in het kader van een nieuw wapenpakket voor Kiev.

300 kilometer

Oekraïne zou met de raketten voor het eerst de Russische posities over een lange afstand kunnen beschieten, tot 300 kilometer ver. Zo zouden in principe ook doelwitten in Rusland zelf aangevallen kunnen worden. De Russische artillerie loopt dan gevaar, net als de Russische marine die kruisraketten afvuurt vanaf de Zwarte Zee.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov waarschuwde al dat zo’n levering een “grote stap richting onacceptabele escalatie” zou zijn. Een boodschap die de Russische staatstelevisie nu vlotjes overneemt. “De VS overwegen om het raketsysteem volgende week al aan Oekraïne te leveren”, stelt de presentatrice. “We hebben het dan niet meer over tactische wapens, maar over operationeel-tactische wapens. MLRS kan raketten lanceren over een afstand van 500 kilometer (sic). Als de Amerikanen dat doen, overschrijden ze duidelijk een rode lijn en dreigen ze een heel harde reactie van Rusland uit te lokken.”

Smeekbedes

De Oekraïense regering voerde de afgelopen weken de druk op de VS op om zich niets aan te trekken van de Russische waarschuwingen. President Volodymyr Zelensky liet weten dat in sommige delen van het oosten de vijandige troepen zwaar in de meerderheid zijn. Minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba voegde eraan toe dat de militaire situatie “erger is dan gedacht”. “We hebben dringend echt zware wapens nodig”, klonk het. De smeekbedes lijken nu resultaat op te leveren.

Gisteren toonde het Oekraïense ministerie van Defensie via een filmpje wat de Russen met hun eigen MLRS-systemen aanrichten in de Donbas. Te zien is hoe in 19 seconden talloze raketten neerdalen op Oekraïense posities in de Donetsk-regio. Daarna volgen enorme explosies.

