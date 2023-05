Beschietingen in Israël en Palestijnse gebieden ondanks staakt-het-vuren

Mijnenergie Een vast energieta­rief aan (te) dure prijzen vastgelegd? Zo kan je er toch onderuit

Sinds januari zijn er opnieuw vaste energietarieven verkrijgbaar. Consumenten die zekerheid als hét hoogste goed beschouwen, tekenden meteen in. Ondertussen daalden de marktprijzen aanzienlijk en bieden al vier spelers vaste tarieven aan. Wie in januari of februari een vast tarief koos, lijkt dus met de gebakken peren te zitten. Toch kan je aan dat contract ontsnappen, al juichen de energieleveranciers en regulatoren die mogelijkheid niet toe. Mijnenergie.be legt uit.