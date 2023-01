Beschietingen gaan door ondanks Russisch staakt-het-vuren

Franse ziekenhui­zen overbelast: Macron kondigt reorganisa­tie van werk aan vanaf 1 juni

De Franse president Emmanuel Macron heeft naar aanleiding van de gespannen toestand in de ziekenhuizen beloofd dat hij snel soelaas zal brengen. Hij kondigde in een ziekenhuis in Essonne, ten zuiden van Parijs, onder meer een reorganisatie van het werk in de ziekenhuizen vanaf 1 juni aan en een betere verloning van de artsen op de permanentie.

