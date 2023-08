Beruchte Noord-Koreaanse hackers mikken op militaire oefeningen VS en Zuid-Korea

Beul hangt Mechelse herder op aan school­poort in buurt van Parijs: “Hij keek toe terwijl het dier aan het lijden was”

In de Franse gemeente Drancy, in de buurt van Parijs, is vrijdagochtend een dode hond aangetroffen voor een school. Het dier, een 3-jarige Mechelse herder, zou gestorven zijn nadat zijn baasje hem met zijn halsband aan de schoolpoort had opgehangen.