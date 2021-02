Beruchte maffiabaas Raffaele Cutolo overleden aan bloedvergiftiging

Maffiabaas Raffaele Cutolo, bijgenaamd "de professor", is gisteren op 79-jarige leeftijd overleden aan een bloedvergiftiging. Dat meldt de Italiaanse pers. Cutolo was de hoofdrolspeler in één van de meest bloedige periodes van de Napolitaanse maffia in de jaren '70 en '80.

De maffiabaas overleed in het ziekenhuis van de Italiaanse kuststad Parma na meer dan 57 jaar opsluiting. Op 22-jarige leeftijd werd hij tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op een man die zijn zus had beledigd. In de gevangenis kreeg hij door zijn charisma en zijn talent als dichter de bijnaam "professor" van zijn medegevangenen.

Angstaanjagend bewind

Vanuit zijn cel heeft Cutolo de ‘Nuova Camorra Organizzata’ opgericht en verder bestuurd. De organisatie had gezag over alle andere maffiaclans. Zijn bewind werd gekenmerkt door golven van moorden, gemiddeld 300 per jaar. Zijn imperium reikte van sigarettensmokkel tot contracten met overheidsdiensten.

Het turbulente leven van Cutolo is intussen al verfilmd.

Hij zou zo machtig geweest zijn dat hij over staatsgeheimen beschikte die het land konden doen wankelen, al heeft hij daar nooit naar gehandeld. Hij heeft ook nooit enig teken van berouw getoond of info doorgespeeld aan justitie.

Zijn leven werd verwerkt in tientallen boeken en zelfs een film. "Hij had enorm veel macht, zelfs meer dan een eerste minister. Een macht die zo gigantisch was dat ze hem zijn hele leven in de gevangenis heeft gehouden", aldus de Napolitaanse schrijver Roberto Saviano in de Italiaanse krant La Stampa.