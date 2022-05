Beruchte Colombiaanse drugsbaas uitgeleverd aan de VS

Antwerpen Bendelei­der wast deel van 11 miljoen euro drugsgeld wit via keten van poké bowls: “Toch maar oppassen als u denkt gezond te gaan eten”

Een Let en twee Albanezen hebben een drugsbende geleid die zwom in het geld en de luxe. De bende voerde cocaïne in via Antwerpen en verdeelde het over heel West-Europa, Turkije, zelfs tot in Australië. Eén bendeleider investeerde zijn centen in Pokerrito, een keten van gezonde eethuizen in Vlaanderen. Een ander bendelid bezat een Richard Mille-horloge van 665.000 dollar.

25 april