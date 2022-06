Beroepshof Londen oordeelt dat Brits Hooggerechtshof zaak rond Archie Battersbee moet herzien

Twaalf gewonden bij brand in apparte­ments­ge­bouw bij Place du Trocadéro in Parijs

In Parijs staat een appartementsgebouw in brand in de Rue de Longchamp, achter de Place du Trocadéro in het 16de arrondissement. De brand zou zijn ontstaan op de eerste verdieping en verspreidde zich zo naar de rest van het gebouw. De brandweer spreekt van 12 gewonden, van wie drie in kritieke toestand.

12:46