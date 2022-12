Beroemde Sagrada Familia na 140 jaar weer een stapje dichter bij voltooiing: twee nieuwe torens voor het eerst verlicht

Werken aan Sagrada Familia lopen door pandemie alweer vertraging op

De werken aan de Sagrada Familia in Barcelona hebben door de coronapandemie opnieuw vertraging opgelopen. Doordat het toerisme instortte en de basiliek nauwelijks nog bezoekers over de vloer kreeg, zijn er te weinig inkomsten binnengekomen. De Sagrada Familia had volgens de planning in 2026 klaar moeten zijn, maar de bouw moest negen maanden worden stilgelegd. Wanneer de basiliek nu klaar zal zijn, is niet duidelijk.

