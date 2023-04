Bernard Arnault is de rijkste man ter wereld, hoe bouwde hij zijn imperium op?

FILM STREAMING­TIP. ‘Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now’: de Schotse Beyoncé toont een kwetsbare kant

Benieuwd naar de weg die Lewis Capaldi (26) aflegde naar wereldwijde faam? Rep uzelf dan snel naar Netflix, want zij hebben over dat precieze onderwerp een documentaire in de aanbieding. ‘Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now’ verschijnt vandaag op de streamingdienst, en plaatst de zelfverklaarde koning van de zelfspot in een heel ander licht.