Berlusconi nog steeds in ziekenhuis, maar ondertussen “stabiel”

Soedanese militie viel binnen in 5 gevangenis­sen en bevrijdde alle gevangenen, zegt politie: ook vermeende oorlogsmis­da­di­ger vrij

De paramilitaire snelle ondersteuningstroepen (RSF) van Soedan hebben in vijf gevangenissen ingebroken en gevangenen vrijgelaten. Een van die vijf was de Kober-gevangenis in de hoofdstad Khartoem waar de afgezette president Omar Hassan al-Bashir tot voor kort werd vastgehouden, aldus het ministerie van Binnenlandse zaken. De RSF zou bij de inval in de Kober-gevangenis wel een vermeende oorlogsmisdadiger en vroegere aanhanger van al-Bashir hebben vrijgelaten.