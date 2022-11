Berlusconi dan toch vrijgesproken in 'bunga bunga'-corruptieschandaal

Russische kolonel die mee instond voor mobilisa­tie dood teruggevon­den in kantoor: onduide­lijk hoe hij aan zijn einde kwam

Een kolonel die mee instond voor de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland is gisteren dood teruggevonden in zijn kantoor aan de Pacific Higher Naval School (TOVVMU) in Vladivostok. Vadim Boyko (44) was vicedirecteur van de belangrijke militaire academie. Het is niet duidelijk hoe hij precies om het leven kwam. Lokale media schrijven dat hij zelfmoord pleegde, maar volgens het Russische nieuwskanaal ‘Baza’ zou hij vijf kogels in de borst hebben gekregen.

16:08