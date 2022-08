Berlijnse politie opent onderzoek naar Palestijnse president Abbas over Holocaust-uitspraak

Update “Verschil­len­de meldingen van explosies rond Krimbrug: mogelijk Oekraïense drone neergescho­ten”

De Russische autoriteiten hebben melding gemaakt van bombardementen nabij de Krimbrug in de stad Kertsj. Dat schrijft het Russische nieuwsagentschap ‘TASS’ donderdagavond. “Op dit moment gaan de luchtverdedigingssystemen in Kertsj af. De stad en de brug zijn niet in gevaar”, liet de Russische adviseur Oleg Kryuchkov weten via Telegram. Ook de persdienst van de lokale regering sprak volgens ‘TASS’ over “gedonder” in de regio.

