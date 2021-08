Berlijn verbiedt drie nieuwe protesten tegen coronamaatregelen

Tot 5.000 mensen daagden op. De politie zette zo’n 2.250 manschappen in en trachtte de betogers ter hoogte van Tiergarten in bedwang te houden met een waterkanon. Bijna 600 mensen werden gearresteerd of tijdelijk vastgehouden. Een 49-jarige man overleed in het ziekenhuis nadat hij in elkaar gezakt was toen de politie zijn gegevens opnam. Hij had geklaagd over tintelingen in zijn arm en borststreek. Een autopsie moet nu de precieze doodsoorzaak uitwijzen.