Berlijn kondigt totale lockdown aan tussen kerst en 10 januari, scholen en winkels blijven dicht: “Het kan niet anders”

In Duitsland zijn het de 16 Bundesländer - waarvan Berlijn er een is - die de maatregelen tegen het coronavirus opleggen aan de bevolking. De federale regering kan de deelstaten enkel aanmanen strengere maatregelen te nemen, zoals bondskanselier Angela Merkel gisteren ook deed in het parlement.

De lokale overheid van Berlijn gaat nu alvast op die oproep in. Burgemeester Müller kondigde vanmorgen in de Senaat - het deelstaatparlement - aan dat er binnenkort strengere maatregelen zullen ingaan die minstens drie weken zullen duren. Vandaag is de horeca wel gesloten en zijn evenementen verboden, en daar komen over enkele weken nu ook de winkels bij.

Michael Müller, de burgemeester van Berlijn.

“Hoeveel doden zijn een shoppingdag ons waard?”

Ook de laatste zondagsshopping voor kerst op 20 december wordt sowieso al geschrapt. "Die kunnen we nu echt niet laten doorgaan”, aldus Müller. “In een wereldwijde crisis waarin mensen sterven kunnen we niet zeggen dat een shoppingzondag voor ons belangrijker is. Hoeveel doden zijn een shoppingdag ons waard? Of een restaurantbezoek? En een avondje naar de bioscoop? Ik wil het iemand wel eens horen zeggen. Voor mij is de gezondheid van de Berlijners belangrijker dan een restaurantbezoek.”

Supermarkten mogen wel openblijven, maar scholen blijven ook na de kerstvakantie die normaal gezien op 4 januari eindigt, dicht. Waarschijnlijk starten de lessen wel opnieuw virtueel. Het aantal contacten blijft voorlopig ook op maximaal vijf, en elk huishouden mag maximaal één ander huishouden tegelijk ontmoeten.

Quote Kerstmis 2020 mag echt geen superver­sprei­de­re­ve­ne­ment worden, dat dan nog de familiege­schie­de­nis zou ingaan omdat het de laatste keer is dat we grootmoe­der levend gezien hebben Silke Gebel, fractieleider Groenen in Berlijn

“Laat ons het virus veertien dagen thuis uitzitten”

“Het kan niet anders”, aldus Müller. De huidige maatregelen hebben wel iets opgeleverd, “maar niet dat wat nodig is”. In Berlijn zijn er de voorbije zeven dagen 7.289 besmettingen geregistreerd, wat neerkomt op 207 gevallen per 100.000 inwoners op een week tijd (ter vergelijking: in België zijn dat er 132). “We hebben een punt bereikt waarop de beslissingen herdacht en verscherpt moeten worden.”

Ook Müllers lokale coalitiepartners steunen de verstrenging. “Laat ons het virus thuis veertien dagen uitzitten”, aldus de Groene fractieleider Silke Gebel. “Natuurlijk is dat niet leuk. Maar Kerstmis 2020 mag echt geen superverspreiderevenement worden, dat dan nog de familiegeschiedenis zou ingaan omdat het de laatste keer is dat we grootmoeder levend gezien hebben.” Die Linke-fractievoorziter Carsten Schatz waarschuwde voor “zware weken in het verschiet”.

Wanneer de nieuwe maatregelen exact in voege gaan en of de kerstvakantie bijvoorbeeld wordt vervroegd zoals Merkel gisteren voorstelde, is nog niet beslist. Daarvoor moet er nog overleg komen met Brandenburg, de deelstaat die rond Berlijn ligt. Maar waarschijnlijk zullen ze al voor de kerst gelden, vanaf 20 of 21 december. Dinsdag moeten de nieuwe regels definitief goedgekeurd worden.



Berlijn telt 3,7 miljoen inwoners. Het is het tweede gebied in Duitsland dat zo strenge maatregelen neemt na Saksen. Daar gaan ook de scholen en winkels dicht vanaf maandag. Ook in de deelstaat Beieren zijn er strengere regels van kracht sinds gisteren. Er zijn beperkingen om het huis te verlaten en er is een alcoholverbod in binnensteden en uitgaansverboden in zogeheten ‘hotspots’.

Nieuw record

In heel Duitsland geldt sinds 2 november een lockdown waardoor logiesverstrekkende instellingen, cultuur- en vrijetijdscentra gesloten zijn. Het aantal besmettingen is daarmee een halt toegeroepen, maar het aantal nieuwe besmettingen daalt niet. Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland in een etmaal is vastgesteld, steeg vanochtend verder naar een nieuw recordaantal. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van Sciensano, meldde 23.679 nieuwe besmettingen. Gisteren meldde het RKI 20.815 nieuwe gevallen, wat al een forse toename ten opzichte van dinsdag was, toen er 14.054 nieuwe besmettingen werden gemeld. In totaal is het coronavirus nu bij 1.242.203 personen in Duitsland vastgesteld.

Het dodental is in de afgelopen 24 uur met nog eens 440 toegenomen. Gisteren werd een recordaantal van 590 sterfgevallen in een etmaal gemeld. In totaal zijn in Duitsland nu 20.372 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Angela Merkel deed gisteren in de Bondsdag een emotionele oproep om extra maatregelen te nemen.

Merkel: “De wetenschappers smeken ons onze contacten te verminderen”

Bondskanselier Angela Merkel wond zich tijdens een toespraak in de Bondsdag gisteren zichtbaar op over de almaar stijgende coronastatistieken in Duitsland. Zij wil naar maximaal 50 besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd om het virus te kunnen bestrijden. Merkel opperde ook de start van de kerstvakantie te vervroegen. De federale regering en de deelstaten komen voor Kerstmis sowieso nog opnieuw samen om nieuwe maatregelen te bespreken.

"Het spijt me. Het doet me echt pijn aan het hart. Maar als de prijs is dat we dag na dag overlijdenscijfers van 590 hebben, dan is dat in mijn ogen niet aanvaardbaar. Als de wetenschappers ons smeken om onze contacten in de week voor Kerstmis te verminderen, voordat we oma en opa en oudere mensen zien, dan moeten we misschien toch nog eens nadenken of er geen manier is om de vakantie te vervroegen van 19 naar 16 december. Wat zullen we zeggen wanneer we ooit moeten terugkijken op deze gebeurtenis - die maar een keer in een eeuw voorkomt - en moeten vaststellen dat we zelfs niet in staat waren een oplossing te vinden voor die drie dagen? (...) Ik wil maar zeggen: als we nu voor Kerstmis te veel contacten hebben en het het laatste kerstfeest met onze grootouders blijkt te zijn geweest, dan hebben we iets fout gedaan. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren."

Lother Wieler, het hoofd van het RKI-instituut, riep de Duitsers vanmorgen eveneens op hun contacten verder te verminderen. Doen ze dat niet, dan zijn strengere maatregelen volgens hem “onvermijdelijk”. Gemiddeld genomen zijn de contacten al met 40 procent afgenomen, maar dat moet naar 60 procent. Wieler riep zijn medeburgers op in de kerstperiode zo min mogelijk te reizen of familie te bezoeken. “Als de mensen die 60 procent niet uit zichzelf kunnen halen, moeten andere maatregelen overwogen worden. Als ze er niet in slagen, zie ik geen andere optie.”