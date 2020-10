Berlijn heeft duidelijke boodschap voor iedereen die geen mondmasker draagt maar niet iedereen kan dat smaken

De advertentie is een samenwerking van de senaat – zoals het stadsbestuur van de Duitse hoofdstad wordt genoemd – en Visit Berlin. Ze verscheen in enkele lokale kranten, maar verspreidde zich al snel naar sociale media. Daar werd ze onder meer “beledigend” genoemd.

Volgens Visit Berlin maakt de advertentie deel uit van een grotere campagne en moet ze iedereen eraan herinneren om de coronaregels op te volgen in de stad. “De meeste inwoners van Berlijn en bezoekers respecteren de regels, maar sommigen doen dat niet. Zij riskeren de levens van oudere mensen en anderen die kwetsbaar zijn voor het virus”, aldus woordvoerder Christian Tänzler in enkele Britse media. “We wilden dat onder de aandacht brengen. Daarom hebben we voor een provocerende boodschap gekozen.”

“Complete mislukking”

Niet iedereen is overtuigd. Dat het stadsbestuur mee achter de campagne zit, wekt wrevel op. “De senaat denkt blijkbaar dat het beledigen van mensen een interessantere strategie is dan strikte en duidelijke regels waarvan de naleving goed wordt gecontroleerd”, aldus de hoofdredactie van de Berlijnse krant Der Tagesspiegel, die de advertentie “een complete mislukking” noemt.

De oppositie in Berlijn – met onder meer de CDU van bondskanselier Angela Merkel – noemt de situatie dan weer “te ernstig voor domme grappen”. De regering in de stad bestaat uit een coalitie van sociaaldemocraten (SPD), socialisten (Die Linke) en groenen.

Verscherpen

Duitsland maakte woensdag bekend dat het plannen heeft om de coronamaatregelen te verscherpen in regio’s met een hoge besmettingsgraad. De grens wordt daarbij verlaagd naar 35 besmettingen per 100.000 inwoners.

Woensdag kwamen er meer dan 5.000 nieuwe besmettingen bij in 24 uur. Dat was een stijging van meer dan 1.000 in vergelijking met dinsdag. Het is van april geleden dat het er nog zo veel waren. Er zijn in Duitsland al bijna 10.000 mensen overleden aan het coronavirus sinds de uitbraak.