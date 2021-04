Berichtendienst EncroChat gekraakt, 1.800 personen opgepakt

De cocaïnedea­ler en zijn klanten: “Bij de advocaten lever ik aan huis, ook na de avondklok”

11:30 “Ik sta net zoals jij elke dag op om te gaan werken”. Aan het woord is een Antwerpse drugsdealer van amper 21. Geen duur appartement in Dubai, geen overdadige luxe. Wel elke dag het risico lopen om opgepakt te worden door de politie. De dealer en zijn klanten: de laatste etappe in de cocaïneroute.