Bergtop breekt af in Oostenrijkse Alpen

IN BEELD. De meest opvallende foto’s uit het leven van de controver­siële Silvio Berlusconi (86)

Silvio Berlusconi is vandaag op 86-jarige leeftijd overleden. De voormalige Italiaanse premier lag al meer dan een maand in het ziekenhuis en sukkelde al langer met zijn gezondheid. Berlusconi, die er een lange politieke carrière had opzitten, was op z’n minst een opmerkelijk figuur te noemen. Een overzicht van enkele opvallende gebeurtenissen in zijn leven.