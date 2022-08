Berggids ontdekt wrak van vliegtuig dat meer dan 50 jaar verborgen lag onder ijs

Hitte eist z’n tol: Zwitserse gletsjers krimpen vijf centimeter per dag

De meeste gletsjers in de Alpen krimpen al tientallen jaren. Maar wat glaciologen deze zomer vaststellen in de Zwitserse Alpen tart de verbeelding: “We zijn op weg om het meest rampzalige jaar te worden. Als we de klimaatopwarming niet beperken, is de toekomst van deze gletsjers in gevaar”, klinkt het.

28 juli