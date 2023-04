Bergen van ontspoorde trein in Nederland begonnen

Amerikaan­se leraar ontslagen nadat hij leerlingen vroeg hun eigen overlij­dens­be­richt te schrijven

Een Amerikaanse leraar psychologie is zijn baan kwijtgeraakt nadat hij middelbare scholieren een merkwaardig onderwerp had gegeven voor een opstel: “Vandaag was de laatste dag van je leven, schrijf je overlijdensbericht”. Jeffrey Keene (63) verklaarde op Facebook dat hij zijn les wilde koppelen aan een oefening om leerlingen voor te bereiden op het risico van een gewapende indringer op hun middelbare school in de buurt van Orlando, Florida.