Bergbeklimster en gids omgekomen op Mont Blanc

11 doden na clash tussen rivalise­ren­de kartels in Mexicaanse grensstad Juarez

Een confrontatie tussen leden van twee rivaliserende kartels in een gevangenis in Juarez heeft zich uitgebreid tot geweld in de stad. In totaal kwamen elf mensen om. De meesten van hen zijn gewone burgers. Dat melden de Mexicaanse autoriteiten vandaag.

12 augustus