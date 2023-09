Bergbeklimmer overleeft als bij wonder val van 600 meter

“We dachten dat het hotel zou instorten”: Limburger Johnny (53) getuigt vanuit Marrakech over aardbeving

“Ik voelde de grond lichtjes daveren. Dat werd harder en harder...” Johnny Timmermans (53) uit het Limburgse Kozen bij Nieuwerkerken werd vrijdagavond tijdens zijn vakantie in Marrakech opgeschrikt door de aardbeving, zo’n 70 kilometer verder. De schade in het hotel is duidelijk merkbaar. “We hebben die nacht buiten geslapen.”