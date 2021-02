Bergamo zoekt verklaringen voor coronaramp: “Hier is een hele generatie weggevaagd”

Ziekenhui­zen vol, scholen gesloten, alarmfase rood: zo slecht gaat het in het Verenigd Koninkrijk

31 december Het Verenigd Koninkrijk begint het nieuwe jaar in mineur. De snelverspreidende variant van het coronavirus stort het land in diepe crisis. Voor 44 miljoen mensen is de hoogste alarmfase van kracht. In de ziekenhuizen dreigen oorlogstoestanden: nagenoeg alle bedden liggen vol en er is amper nog zuurstofvoorraad.