Berengezin zoekt verfrissing in zwembad tijdens Canadese hittegolf

Amnesty: “Nationale veilig­heids­wet stort Hongkong in mensenrech­ten­cri­sis”

3:46 Een jaar na de invoering van de nationale veiligheidswet zijn de vrijheden in Hongkong gedecimeerd en staan de mensenrechten er steeds meer onder druk. Door de wet is Hongkong goed op weg om een politiestaat te worden waar een ware crisis voor mensenrechten heerst. Dat stelt Amnesty International in het vandaag verschenen rapport ‘In the Name of National Security’, vrij vertaald ‘in naam van de nationale veiligheid’.