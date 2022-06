Beren zorgen voor onrust in Oostenrijkse en Italiaanse Alpen

In de Italiaanse en Oostenrijkse Alpen zorgen verschillende beren voor onrust. Vooral in de Italiaanse regio Trentino zijn op zes verschillende plaatsen vrouwelijke beren met welpjes gesignaleerd. Die zijn extra gevaarlijk. Ook in Oostenrijk, op de grens met de Duitse deelstaat Beieren, heerst onrust nadat een bruine beer een bloedbad aanrichtte.

De ongerustheid in de Dolomieten, een populaire vakantiebestemming in het Italiaanse Zuid-Tirol, is terecht. De voorbije jaren waren een aantal incidenten waarbij mensen werden aangevallen.

De overheid roept bewoners en vakantiegangers op zich te informeren over hoe ze zich best gedragen wanneer ze oog in oog komen te staan met een of meerdere beren. “Niet elke ontmoeting lokt een agressieve reactie uit”, klinkt het. “De meeste beren vluchten onmiddellijk wanneer ze menselijke aanwezigheid opmerken.”

Toch zijn er situaties mogelijk waarbij je onverwacht oog in oog komt te staan met beren. Een angstreactie van de dieren kan er dan voor zorgen dat ze ten aanval trekken om hun welpjes te beschermen.

Toeristische plaatsen

In de provincie Trentino zijn recent berenfamilies gespot in de buurt van toeristische plaatsen als Andalo, Folgarida, en Molveno aan het gelijknamige bergmeer. De exacte locaties staan op onderstaande kaart die regelmatig wordt bijgewerkt.

Men gaat ervan uit dat de berenfamilies zich bevinden in een straal van 4 kilometer rond het signaalpunt. Dat wil evenwel niet zeggen dat op andere locaties geen beren kunnen zitten.

De overheid waarschuwt er wel voor dat het doelbewust op zoek gaan naar de beren om ze te fotograferen of filmen absoluut te vermijden is. “Het is potentieel gevaarlijk gedrag, dat gesanctioneerd kan worden voor het najagen of intimideren van wilde dieren.”

Volledig scherm Onder meer in de buurt van Molveno is een berenfamilie op pad. © Getty Images/EyeEm

Tips voor wandelaars

Wandelaars krijgen enkele tips mee. “Om onverwachte ontmoetingen te vermijden, is het goed om af en toe wat geluid te maken, bijvoorbeeld door hardop te spreken”, waarschuwt de overheid. “Zeker wanneer je alleen bent in een bos, en wanneer de zichtbaarheid slecht is.”

Het is daarnaast erg belangrijk je hond aan de leiband te houden. “Anders bestaat het risico dat hij de achtervolging inzet op een beer, of hem stoort of aanvalt. Op die manier kan hij de beer tot bij jou brengen wanneer je hond op zijn beurt bescherming zoekt.”

Beruchte beer JJ4

De voorbije jaren waren er verschillende incidenten in Trentino waarbij mensen zijn aangevallen. In augustus 2020 viel een beer een politieagent aan en verwondde hem op verschillende plekken. Twee maanden daarvoor waren op een wandelpad op de Monte Peller twee wandelaars aangevallen.

Die laatste aanval was het werk van de beruchte beer JJ4. De autoriteiten beslisten om hem gevangen te nemen, maar onder invloed van dierenrechtenorganisaties werd dat bevel nietig verklaard. Diezelfde JJ4 is een van de beren die nu rondwaren in de Dolomieten.

Oostenrijk en Duitsland

Ook op de grens van Oostenrijk en Duitsland zorgen beren voor onrust. Afgelopen weekend zijn in het Karwendelgebergte, een deelgebied van de Alpen, vijftien dode schapen aangetroffen. Het ging om veertien drachtige ooien en een lam. Volgens de getroffen boeren waren er sporen van een beer te zien. Schapenhouders in de regio maken zich ernstige zorgen. Het is net de tijd van het jaar waarin ze normaal met hun kuddes de bergen intrekken. Velen brachten hun dieren uit angst terug naar het dal.

Ook experten vermoeden dat het bloedbad is aangericht door een bruine beer. Een paar weken geleden werd die door een natuurcamera gefilmd in het Duitse Mittenwald, zo'n 30 kilometer verderop. Een politicus vertelde aan de Oostenrijkse publieke omroep dat hij ongerust is dat mensen worden aangevallen en onderzoekt of men de beer kan laten afschieten. Het Karwendelgebergte is een populaire wandel- en fietsbestemming bij toeristen.

Volledig scherm Archiefbeeld van een bruine beer in de Alpen. © EPA

Volledig scherm Het Karwendelgebergte op de grens van Duitsland en Oostenrijk is geliefd bij wandelaars en fietsers. © Getty Images