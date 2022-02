Bereidt Poetin dubbelslag voor? “Niet alleen Oekraïne wordt bedreigd”

VS sturen 2.000 militairen naar Oost-Europa om NA­VO-bondgeno­ten te verdedigen in conflict Oekraïne-Rus­land

De VS zullen in de loop van de volgende dagen zo'n 2.000 troepen naar Oost-Europa sturen, in het kader van de impasse in het conflict met Rusland over Oekraïne. Dat bevestigt het Pentagon vandaag. Er worden 2.000 militairen vanuit de VS naar Polen en Duitsland gestuurd. Daarnaast zullen nog eens een duizendtal troepen die momenteel in Duitsland gestationeerd zijn, ingezet worden in Roemenië. De troepenversterking “verhoogt de spanningen”, reageert Rusland.

