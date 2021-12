Beraadslaging jury in zaak Ghislaine Maxwell maandag verder

70 miljoen jaar oud en perfect bewaard embryo van dinosaurus ontdekt

In Ganzhou, een stad in het Zuiden van China, is een wel heel bijzondere ontdekking gedaan. Zo werd een 70 miljoen jaar oud dinosaurusembryo teruggevonden. Wat het nog bijzonderder maakt, is dat het embryo zo goed als perfect bewaard is gebleven.

22 december