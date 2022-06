Benzineprijs tikt in Verenigde Staten nieuw record aan: omgerekend 1,25 euro per liter

De benzineprijs is zaterdag in de Verenigde Staten gestegen naar een nieuwe recordhoogte. Gemiddeld kost een gallon (3,8 liter) voor het eerst meer dan 5 dollar (4,75 euro). Omgerekend gaat het om een prijs van zo’n 1,25 euro per liter benzine. Ook in België is de maximumprijs voor benzine 95 (E10) zaterdag met 1,7 cent naar een nieuw absoluut record geklommen tot 2,155 euro per liter. Dat meldt de FOD Economie.