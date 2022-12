"Bent u ondernemer?", vraagt Britse premier tijdens ongemakkelijk moment aan een dakloze man

Terwijl de premier het personeel van het daklozencentrum een handje hielp en eten opschepte, sloeg hij een praatje met één van de daklozen. Een man vroeg de premier: “Bent u de economie hier aan het regelen?”. Waarna de premier antwoordde: “Dat is exact wat ik probeer te doen”. Alsof Sunak even vergeten was waar hij precies was, vroeg hij de dakloze man of deze misschien zelf een ondernemer was. “Nee, ik ben dakloos, maar ik ben wel geïnteresseerd in de financiële wereld.”