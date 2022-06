Bennett ontbindt Israëlisch parlement, verkiezingen volgen

HERLEES. Moskou claimt dat raketaan­val tientallen Oekraïense generaals en officieren doodde

Herlees hier ons liveblog van zondag 19 juni over de oorlog in Oekraïne. Het Russische leger heeft naar eigen zeggen met een rakettenaanval “meer dan vijftig generaals en officieren” van het Oekraïense leger gedood in de regio Dnipro. De claim kon niet onafhankelijk bevestigd worden. Verder werd de Oekraïense hoofdstad Kiev vanochtend opnieuw vanuit de lucht aangevallen en boekte het Russische leger terreinwinst in de buurt van de fel belegerde stad Sjevjerodonetsk. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

4:48