Bendegeweld neemt Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince over: al minstens dertig doden, waaronder twee politieagenten

IN BEELD. Rusland pronkt in ‘militair Disneyland’ met duur westers materiaal, buitge­maakt in Oekraïne

In Patriot Park, een soort militair Disneyland buiten Moskou, pakt Rusland momenteel trots uit met opvallende westerse oorlogstrofeeën. Een speciale nieuwe expositie in het militaire themapark in Kubinka etaleert onder meer Amerikaanse, Britse en Franse legervoertuigen en wapentuig. Rusland zegt alles veroverd te hebben in Oekraïne. Sommige voertuigen zijn doorzeefd met kogels.