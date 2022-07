Ben & Jerry’s sleept moederbedrijf Unilever voor de rechter om verkoop Israëlische tak

Belfius over 11.11.11-onderzoek naar investerin­gen Israëli­sche nederzet­tin­gen: “Investe­rin­gen en financie­rin­gen voldoen aan VN-nor­men”

Voor Belfius en haar vermogensbeheerder Candriam is het respect voor mensenrechten van het grootste belang en maakt het een belangrijk deel uit van de analyse van de bedrijven waarin ze investeren. Dat zegt de bank in een reactie op een onderzoek van 11.11.11 en FairFin waaruit blijkt dat ze investeert in bedrijven die actief zijn in Israëlische nederzettingen die illegaal gevestigd zijn in de bezette Palestijnse gebieden.

