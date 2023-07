Bemanningslid van brandend vrachtschip in Nederland stierf aan boord van reddingboot, andere slachtoffers buiten levensgevaar

Uit vrees voor spionage wil overheid strenger zijn voor Chinese bedrijven: “Infiltra­tie is schering en inslag”

Geen scanners van Chinese makelij meer bij de Antwerpse havendouane en ook camera’s met een ‘Made in China’-label zouden in de toekomst bij de politie in de vuilbak belanden. Om te vermijden dat gegevens in foute handen terechtkomen of dubieuze regimes ons land kunnen bespioneren, gaat de federale overheid niet-betrouwbare - voornamelijk Chinese - bedrijven weren bij overheidsopdrachten. Geen dag te vroeg, oordeelt inlichtingenexpert Kenneth Lasoen (UAntwerpen). “Ook bij gerenommeerde instellingen proberen die regimes informatie te stelen.”