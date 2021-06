Bemanning Cathay Pacific riskeert job te verliezen als ze zich niet laat vaccineren

Piloot liet tijdens begin pandemie briefje achter in vliegtuig: “Wanneer je dit toestel weer komt oppikken, is er licht aan eind van de tunnel”

15 juni “Controleer het klaptafeltje.” Piloot Nick Perez bekeek begin deze maand nieuwsgierig het dienblad in de cockpit van de allerlaatste A321, die nog steeds geparkeerd stond in Victorville in de Californische woestijn. Daar vond hij een briefje van collega Chris Dennis, de laatste piloot die met dit toestel had gevlogen aan het begin van de pandemie. Het briefje dat meer dan een jaar in een Delta-vliegtuig was opgeborgen, werpt een blik op de onzekere dagen vlak voordat de wereld stilviel wegens Covid-19.