Beloofde Belgische experts nog altijd niet naar Oekraïne

Beelden leggen Russische ‘zuive­rings­ope­ra­tie’ in Boetsja bloot: “Maakt niet uit of het burgers zijn of niet, dood iedereen”

Russische soldaten doodden bij het begin van de oorlog in maart van dit jaar honderden Oekraïense burgers in Boetsja, een voorstad van Kiev met zo’n 37.000 inwoners. Persagentschap AP en omroep PBS kregen beelden van bewakingscamera’s en onderschepte telefoongesprekken in handen en maakten een onthutsende reconstructie van de gruwel in Boetsja.

5 november