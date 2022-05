Beloning van 75.000 euro voor gouden tip die leidt tot voortvluchtige drugsbaron ‘Bolle Jos’

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de voortvluchtige drugshandelaar Jos Leijdekkers (30), ook bekend als ‘Bolle Jos’ en ‘El Presidente’, op de Nationale Opsporingslijst gezet. Voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding is nu 75.000 euro uitgeloofd. Leijdekkers wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne, zowel in Nederland als in België.

Bolle Jos, die in 1991 in de Nederlandse stad Breda werd geboren als Jos Leijdekkers, wordt al lange tijd gezocht door onder meer de Belgische en de Nederlandse politie. Die beschouwen hem als “een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne” in de twee landen. Hij schakelt daarbij bovendien groepen jonge mannen uit Amsterdam in.

Leijdekkers wordt ook verdacht van betrokkenheid bij excessief geweld, bijvoorbeeld bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. Zij verdween in oktober 2019 nadat ze bij haar luxeappartement in Amsterdam in een auto was gestapt. Uit onderschepte, aanvankelijk versleutelde berichten die verstuurd zijn met PGP-telefoons (‘pretty good privacy’, wordt gebruikt om versleutelde berichten mee te versturen, nvdr.) ontstaat volgens het OM het beeld dat Leijdekkers “een rol speelde bij en zelfs verantwoordelijk is voor de verdwijning van Jillal”.

In het criminele milieu circuleren foto’s waarop Jillal vermoedelijk is te zien, naakt vastgebonden op een stoel met een afgeknipte teen en vinger op haar buik. De foto’s zijn in december 2019 ook aangetroffen op een Blackberry die bij de arrestatie van drugsbaron Ridouan Taghi in Dubai werd gevonden.

Honderden kilo’s goud

‘Bolle Jos’ wordt eveneens beschuldigd van het witwassen van zijn enorme drugswinsten: zeker tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud. De Nederlandse politie heeft verschillende strafdossiers samengesteld over de betrokkenheid van Leijdekkers bij de invoer van grote hoeveelheden cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. In een van de zaken dreigt hij met geweld.

Onderschepte, versleutelde berichten uit de neergehaalde computerservers van Sky-ECC geven volgens de Nederlandse justitie een inkijk in zijn vermoedelijke rol in de internationale cocaïnehandel.

Leijdekkers staat niet meer ingeschreven in Nederland. Hij verschool zich lang in Dubai en later ook in Turkije. “Het onderzoek heeft echter nog geen zicht gegeven op zijn verblijfplaats”, meldt de politie.

Guy Weski, de advocaat van de verdachte, kreeg van de politie te horen dat zijn cliënt tot 30 april de tijd had om zich te melden en een plaats op de opsporingslijst te voorkomen. Dat was echter niet het geval.