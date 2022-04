Beloning van 15.000 dollar voor wie informatie heeft over vermiste Natacha de Crombrugghe (28) in Peru

Peruaanse media toonden eind februari een nieuwe video van de vermiste Natacha:

Beloning

Nu wordt een beloning van 15.000 dollar (13.880 euro) uitgeloofd voor wie tips heeft over de verdwijning. Op de poster staat dat het geld bedoeld is voor “wie Natacha de Crombrugghe vindt of ons helpt haar te vinden met informatie over haar huidige verblijfplaats”.

Het bericht is een initiatief van “Looking for Natacha” . Dat is een steungroep die vrienden van de vermiste vrouw hebben opgericht, om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren en informatie over de zoektocht te verspreiden. Er werd een website opgericht met die naam, net als een Facebookpagina en een Instagramaccount .

“Gevallen in rivier?”

“Wat zou haar reisweg zijn?”, zeiden Eric en Sabine de Crombrugghe toen in een reactie. “Is ze gevallen in de rivier waar de dag na haar verdwijning een jonge Peruaan gevallen was? We moeten wachten tot het water wegtrekt in juni om de zoektocht verder te zetten. Is ze bedolven geraakt onder een aardverschuiving, is ze in een kloof gevallen? Alles wat we weten is dat 98 procent van de canyon doorzocht is, zonder dat een spoor van Natacha gevonden werd. Verschillende criminele pistes worden eveneens onderzocht, maar ook zonder aanwijzingen.”