Beloegawalvis in de Seine is erg verzwakt en zal vitamines toegediend krijgen

Pro-Russische separatis­ten­lei­der in kritieke toestand met vergifti­gings­ver­schijn­se­len

Volodymyr Saldo, het hoofd van het door Rusland benoemde militaire bestuur in de Oekraïense bezette regio Cherson, ligt met vergiftigingsverschijnselen in een kunstmatige coma op een intensive care-afdeling in Moskou. "Vandaag is hij in een speciaal vliegtuig van de Krim naar Moskou gevlogen", meldde het Russische Telegramkanaal Baza.

6 augustus